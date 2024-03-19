Ankara’da inşaat çöktü: 2’si ağır 6 işçi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde, inşaat halindeki bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında inşaat alanında olan 6 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2’si ağır toplam 6 işçi yaralandı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki henüz binanın bilinmeyen nedenle yıkıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.