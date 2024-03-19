Ankara’da inşaat çöktü: 2’si ağır 6 işçi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde, inşaat halindeki bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında inşaat alanında olan 6 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 19.03.2024 12:54 Giriş: 19.03.2024 12:54

Güncelleme: 19.03.2024 13:00 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA