Ankara’da istinat duvarı çöktü: Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarı çökmesi sonucu 1 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.

Enkaz altında kalan 18 yaşındaki işçi Rasim Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde güvenlik önlemi aldı. GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.