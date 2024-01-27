Ankara’da kadın cinayeti: “Barışma” teklifi kabul edilmeyince öldürdü!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç., evine “barışma” teklif etmeye tabancayla gelen M.A. adlı erkek tarafından öldürüldü. M.A. olay yerinden kaçtı.

Türkiye’de kadına yönelik baskı ve şiddetin önüne geçilemezken, kadın cinayetlerine de her gün bir yenisi ekleniyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ayşegül Ç. (44), evine gelen ve bir süre önce ilişkisine son verdiği M.A. adlı erkek tarafından tabancayla vurularak katledildi.

Cinayet, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. M.A., bir süre önce ilişkilerini sonlandıran Ayşegül Ç.'nin evine gitti. M.A., iddiaya göre “barışmak” istediğini söylediği Ayşegül Ç.'den olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine M.A., üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti. Ayşegül Ç., vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.