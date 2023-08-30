Ankara’da kadın cinayeti: Boşanmak istediği erkek tarafından katledildi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Hasan Başaran adlı erkek, boşanma aşamasındaki Şerife Başaran'ı tüfekle öldürdü. Hasan Başaran daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara’da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını öldürüp intihar etti

Cinayet, Karapürçek Mahallesi 346'ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir süredir kızı ile birlikte yaşayan Şerife Başaran, evden çıktığında boşanma aşamasındaki erkek Hasan Başaran ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından Hasan Başaran, otomobilinden aldığı tüfekle Şerife Başaran'ı başından vurdu.

Otomobiline binip kısa bir mesafe giden Hasan Başaran, bu kez tüfekle kendi başına ateş etti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerife Başaran ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hasan Başaran ise olay yerinde öldü.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Mahallede restoran işleten Halil İbrahim Yıldız, Hasan Başaran'ı olay öncesinde gördüğünü belirterek, "Geldi arabasını dükkanımın önüne çekti, ben de almasını istedim. Sinirliydi ve '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti, silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına ateş etmiş" dedi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.