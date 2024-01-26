Ankara’da kar yağışı başladı
Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının şiddetinin artması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi.
Şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.
METEOROLOJİ UYARI YAPMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, cuma günü İstanbul'da yağmur, Ankara'da ise hafif kar yağışı beklediklerini dile getirmişti.
Ankara'da cuma günü (bugün) hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini ifade etmişti.
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