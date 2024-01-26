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Ankara’da kar yağışı başladı

Ankara'da gece saatlerinde kar yağışı başladı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının şiddetinin artması bekleniyor.

Güncel
  • 26.01.2024 08:02
  • Giriş: 26.01.2024 08:02
  • Güncelleme: 26.01.2024 08:06
Kaynak: İHA
Ankara’da kar yağışı başladı
Fotoğraf: AA

Ankara’da gece saatlerinde kar yağışı başladı.

Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi.

Şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. 

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARI YAPMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, cuma günü İstanbul'da yağmur, Ankara'da ise hafif kar yağışı beklediklerini dile getirmişti.

Ankara'da cuma günü (bugün) hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Şahbaz, İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini ifade etmişti.

Meteorolojiden çok sayıda il için kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarısı
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