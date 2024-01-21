Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçaklandı

Ankara'da iki komşu aile arasında kavga çıktı. Apartmandan gelen gürültüden rahatsız olan bir kişi, 4 komşusunu bıçakladı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Fotoğraf: AA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde apartmanda gürültü yaptığı gerekçesiyle 4 komşusunu bıçakla yaralayan şahıs, gözaltına alındı. Olay, Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi Erdoğan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanda yaşayan 2 aile arasında gürültü yapıldığı gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, 4 komşunu bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DAHA ÖNCE DE KAVGA ETMİŞLER



Öte yandan komşu aileler arasında daha önce de zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.