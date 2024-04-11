Ankara’da meclis dağılımı belli oldu

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Şeker Bayramı’nın ilk gününde toplandı. Toplantının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dağılımı da netleşti. Buna göre CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil olmak üzere 90 Meclis üyesine ulaştı.

AKP’nin 45 Meclis üyesi bulunurken, MHP 10 Meclis üyesinde kaldı. Büyük Birlik Partisi ile Yeniden Refah Partisi’nin 1 Meclis üyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 1 bağımsız Meclis üyesi de yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde toplam 148 Meclis üyesi bulunuyor. CHP ilçe belediye sayısını 16’ya yükseltmişti.