Ankara’da okul servis ücretlerine zam!

Ankara’da okul servis ücretlerine zam yapıldı. Bu zamla en kısa mesafe 11 bin 960 TL oldu.

Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğinin aldığı kararla okul servis ücretlerine zam yapıldı.

Ankara’da okul servis ücretleri Ankara Valiliği izni ile Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliğinin kararıyla belirlendi. Şubat ayından itibaren geçerli olacak karar göre, okul servis ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

Buna göre, Ankara’da en kısa mesafe okul servis ücreti 11 bin 960 TL olurken, en uzun mesafe ücreti ise 17 bin 720 TL olarak uygulanacak.