Ankara’da özel halk otobüs şoförleri, ücretsiz yolcu taşımama kararı aldı

Ankara’da, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, ABB’nin Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak karara göre artan maliyetleri gerekçe göstererek 62-64 yaş aralığındaki yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandıracaklarını duyurdu. TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, “Buradan diyeceğim şu acilen hükümetimizden çözüm” dedi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) maliyet artışı ve ücretsiz yolcu sayısını gerekçe göstererek perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nden çıkacak karara göre ücretsiz taşıma işlemlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

TÖHOB’e bağlı Ankara şehiriçi özel halk otobüsleri şoförleri artan maliyetleri ve ücretsiz yolcu sayısının azalması talebiyle bugün Ankara İlçe Terminali’nde bir araya geldi.

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, perşembe günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ücretsiz taşınan yolculara ilişkin alacağı kararı beklediklerini duyurdu. Kara, bekledikleri karar çıkmadığı takdirde abonman sahibi ve 62-64 yaş aralığındaki yolcuları taşımayacaklarını açıkladı.

Kara, özetle şunları söyledi:

“Halk otobüsü sektörümüzün sorunları Türkiye’de bitmek bilmiyor. Bugün burada olmamızın amacı büyükşehir belediyesinden Mart’ın 15’inden 6’ncı ayın 15’ine kadar devam eden gelir desteklerimizin yaklaşık 95 gündür bir karar alınamayıp esnafımıza ödeme yapılamadı. Yapılamadığı için 3 aydır vatandaşlarımızı 22 kalem ücretsizlerden (otobüsleri ücretsiz kullanan kişiler) taşımacılık yaptık ve bugüne kadar gelebildik. Esnafımızın artan akaryakıt giderlerini, personel, yedek parça, SSK giderlerini karşılayamadığından dolayı esnafımız araçlarının kasalarını satıyorlar, temerrütte düşüyorlar ve mazot parası bulamadıkları için şoföre ödeyebilecekleri maaş bulamadıkları için çalıştıramıyorlar.

“GÜNLÜK 300-400 YOLCU ÜCRETSİZ”

Hükümetimiz tarafından açıklama yapıldı; 4736 sayılı Kanuna göre ücretsizleri taşımak lazım doğru taşıyalım ama ayda burada görmüş olduğunuz şehir içi halk otobüsleri ortalama 130-150 bin lira civarında ücretsiz yolcu taşıyor. Bu nasıl bir şeydir? Günlük 300-400 yolcu ücretsiz. 15 TL ile çarptığınız zaman ortalama günlük 4.500-5.000 değerinde taşımacılık yapıyoruz. Ankara için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 4.500 TL gelir desteği ödenmektedir. Bizim esnafımız 31 günün 30 günü ücretsiz yolcu taşımacılığı yapıyor.

“ACİLEN HÜKÜMETİMİZDEN ÇÖZÜM”

Esnafımızın dayanabilecek, akaryakıt alabilecek bütçeleri kalmadı. Biz ne Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kötülüyor ne hükümeti kötülüyoruz bizim tek amacımız esnafımızın taşımış oldukları yolcuların ücretlerinin ödenmesi. Perşembe günü Sayın Mansur Bey geçtiğimiz hafta AK Parti grubunun gelir desteklerinin devamına ilişkin vermiş olduğu önerge veto edilirse perşembe sabahı ücretsizlerimizin EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık taşımayacağız. Sayın Başkanımız tarafından veto edilirse biz bu ücretsizleri taşıyamayacağız. Başkanım da ‘Bütçem olmadığı için veto edeceğim’ dediğini duyuyorum ama ne kadar doğru yanlış bilemiyorum. Buradan diyeceğim şu acilen hükümetimizden çözüm. Belediyelere de bırakılmaması lazım ama hükümetimiz de diyor ki biz yetkileri belediyeye verdik sübvanse ediyoruz, büyükşehir belediye başkanları esnafımızın hak ettiği ücreti ödesin.”