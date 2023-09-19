Ankara’da sünger fabrikasında yangın: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesinde sünger üretimi yapılan 2 katlı fabrikada çıkan yangın 2 buçuk saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan 2 katlı sünger fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, elektrik ve doğal gaz idaresi ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu dışarı çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR YANGININ ÇIKACAĞI BELLİYDİ"

Kadri Hayati Eraydın ise yangında ihmallerin bulunduğuna dikkati çekerek, “Büyük bir yangın çıktı, çıkacağı da belliydi zaten. Önü sünger doluydu ateşle oynamak gibi bir şey. Ben çıktığımda zaten önden alev almıştı. Videoya çekmeye çalıştım, yardım edebilecek durumumuz yoktu yaklaşamadık. İçeride 15 kişi falan çalıştığı söyleniyor” diye konuştu.