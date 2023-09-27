Ankara’da 'sütanne' ilanları ile toplanan yavru kedilere kötü muamele iddiası

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişinin “sütanne var" diyerek verdiği ilanlarla yavru kedileri sistematik bir şekilde topladığı ve onlara kötü muamelede bulunduğu iddia edildi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişinin “sütanne var" diyerek verdiği ilanlarla yavru kedileri sistematik bir şekilde topladığı ve onlara kötü muamelede bulunduğu iddia edildi.

İddialara göre, Sincan ilçesinde Murat T. (40) “sütanne var" ilanları ile yavru kedileri evinde topladı ve onlara eziyet etti. Gelen ihbar üzerine adrese giden hayvanseverler, şahsın kedilere vurduğu anları kayıt altına aldı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Murat T.’yi gözaltına aldı.

Yavru kediler ise hayvanseverler tarafından tedavileri yapılmak üzere veterinere götürüldü. Murat T.’nin "hayvanlara kötü davranma" suçundan 4 bin 554 TL para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.