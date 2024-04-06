Ankara’da yavru kedi katliamı!

Ankara Etimesgut'ta sokakta atıl halde duran kanepenin içinde başları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 yavru kedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesi İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak’ta, apartmanın önünde atıl halde bulunan kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede inceleme yaptı. 3 aylık olduğu tespit edilen kedilerden de örnek alındı. Kediler, daha sonra alınarak gömülmek üzere götürüldü.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu 2'nci Başkanı Haydar Özkan, 6 yavru kedinin canice katledildiğini belirterek, “Patileri, boyunları kesilmiş. Bunu yapan bir insan olamaz. Şayet bunu bir insan yaptıysa, buna da asla insan denemez. Bu olayla alakalı suç duyurusunda bulunduk. Ankara Emniyetimiz Hayvan Durum İzleme birimimiz incelemelere devam ediyor. Olay neticelenene kadar da takipçisi olacağız. Biz yüce Türk adaletinden, yargı mensuplarımızdan hayvana şiddete, vahşete, tecavüze yatarı olan hapis cezası vermelerini istiyoruz” dedi.