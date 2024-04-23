Ankaragücü-Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Kupada ilk finalist 7 Mayıs Salı günü belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.
İki takım arasındaki rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Kazanan takım finalde Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.