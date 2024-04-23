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Ankaragücü-Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Kupada ilk finalist 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

Spor
  • 23.04.2024 23:08
  • Giriş: 23.04.2024 23:08
  • Güncelleme: 23.04.2024 23:13
Ankaragücü-Beşiktaş maçında gol sesi çıkmadı
AA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'yle 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Kazanan takım finalde Fatih Karagümrük - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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