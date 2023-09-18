Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 18. dakikada Samu Saiz attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 5 puanda kalırken Ankaragücü puanını 5'e yükseltti.
Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.