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Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor’u 3-1 mağlup etti.

Spor
  • 18.09.2023 22:01
  • Giriş: 18.09.2023 22:01
  • Güncelleme: 18.09.2023 22:09
Kaynak: Haber Merkezi
Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
AA

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Cephas kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 18. dakikada Samu Saiz attı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 5 puanda kalırken Ankaragücü puanını 5'e yükseltti.

Gelecek hafta Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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