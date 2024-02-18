Ankaragücü - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de bugün oynanacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Süper Lig’in 26'ncı haftasında oynanacak Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olarak belilendi.

Ankaragücü ile Galatasaray bugün (18 Şubat Pazar) saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacak.

Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mert Güzenge olacak.

Mücadelede VAR koltuğuna ise Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. AVAR’da da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.