Ankaragücü Gaziantep'te tek golle kazandı
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yendi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Ankaragücü, 45+3. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Gaziantep FK’da Jevtovıc’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutu farklı şekilde auta gitti.
53. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Markovıc’ın sağ çaprazdan yerden çektiği şut kaleci Bahadır’da kaldı.
57. dakikada Ankaragücü’nde Renaldo’nun sol çaprazdan uzak köşeye plasesini kaleci Nita güçlükle çeldi.
66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Efkan’ın yerden kaleye gönderdiği şut yandan az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan’ın yerden sert şutu az farkla auta çıktı.
83. dakikada Rodrıgues’in pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Chatzigiovanis’in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut az farkla aut çıktı.
90+3. dakikada Garry Rodridues’in ceza yayı üzerinden şutu kaleci Nita’da kaldı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Yusuf Bozdoğan
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, N’Koulou (Riascos dk. 73), Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Ogün Özçicek (Lazar Markovic dk. 46), Max Gradel (Marko Jevtovic dk. 46), Maxim (İlker Karakaş dk. 87), Draguş
Yedekler: Batuhan Şen, Albian Ajeti, Salem M’Bakata, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan (Cem Tuna dk. 80), Uros Radokovıc, Nihad Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan (Garry Rodrigues dk. 80), Efkan Bekiroğlu (Mert Çetin dk. 90), Pedrinho, Morutan (Chatzigiovanis dk. 62), Renaldo (Kitsiou dk. 62), Ali Sowe
Yedekler: Gikiewich, Matej Hanousek, Riad Bajic, Macheda, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Alper Uludağ (dk. 45+3) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ogün Özçicek, Morais, Mustafa, Furkan (Gaziantep FK), Radokovıc, Renaldo, Alper, Rodrigues, Kitsiou (Ankaragücü)