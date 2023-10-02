Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Faruk Koca ve eski teknik direktör Tolunay Kafkas, birlikte bir basın açıklaması yaparak kararı duyurdu.

Süper Lig'de bu sezon topladığı 6 puanla 14'üncü sırada yer alan Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında sarı-lacivertli ekibin başına geçen Tolunay Kafkas, 20 maçta 1.15'lik puan ortalaması tutturdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas" ifadeleri ile Kafkas döneminin sona erdiği duyuruldu.

FARUK KOCA: BERABER İSTİŞARE EDEREK KARAR VERDİK

Yapılan açıklamanın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve eski teknik direktörü Tolunay Kafkas, bir basın açıklaması yaptı. Tolunay Kafkas'ın geçtiğimiz yıl zor şartlarda göreve geldiğini hatırlatan Koca, çok uyumlu bir çalışma ortamı olduğunu söyledi. Bazen iyi olmanın yetmediğini kaydeden Koca, "Bu insana dayalı ve kollektif çalışmayı gerektiren bir oyun olduğu için istediğiniz yerde olamıyorsunuz. Zorunluluk gereği bazen bir değişim gerekiyor. Bu yıl da iyi transferler yaparak bazı hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettik. Kulübü rahatlatmak anlamında hocamla bu sabah yaptığımız değerlendirmede bunun doğru olacağına beraber istişare ederek karar verdik. Hocamın bizde unutulmaz anıları ve yanları vardır. Sabah kendisiyle görüştüğümde bir başkan olarak, bir abisi olarak her zaman kapımın açık olduğunu ve arkasında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır.



En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda… pic.twitter.com/oUsfJBbWwF — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 2, 2023

KAFKAS: TAKIMIN TARAFTARI OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Ankaragücü'nün kendisi için çocukluk aşkı olduğunu ifade eden Kafkas, "Bazen bazı şeyler çok istediğimiz gibi gitmiyor. Ben her zaman kulübün emrinde olacağım. Bu kulüple doğduk, bu kulüple büyüdük. Bu kulübün destekçisi olmaya devam edeceğim. Gönül isterdi ki daha da uzun çalışalım ama bazen Allah'ın dediği oluyor siz ne yaparsanız yapın. Bu büyük camianın bir parçası olmaktan, bu büyük camianın takımını çalıştırmaktan çok mutluyum. Umarım Ankaragücü hak ettiği yerlere gelir. Takımın bir taraftarı olarak hayatımı bundan sonra devam ettireceğim" diye konuştu.



