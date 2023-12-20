Ankaragücü sözcüsünden hakem Halil Umut Meler’in sözlerine yanıt

Emre Belözoğlu’ndan sonra Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin de Halil Umut Meler'in açıklamalarına yanıt verdi. Aytekin, ‘Belözoğlu’nun olayların içine çekilmeye çalışıldığını’ iddia etti

Hakem Halil Umur Meler'in, kendisine yapılan saldırı hakkında "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Benden özür dilemedi" iddialarına bir yanıt da Ankaragücü sözcüsünden geldi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’ndan sonra Meler'e yanıt veren Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz.”

Belözoğlu’nun ‘olayların içine çekilmeye çalışıldığını’ savunan Aytekin, açıklamasında şunları belirtti:

"Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir."

NE OLMUŞTU?

Meler, saldırıda Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na dikkat çekerek şunları söylemişti:

“Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.”

“Emre Belözoğlu mu provoke etti?” sorusunu yanıtlayan Meler, şunları söylemişti:

“Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.”

Meler, “Bakın bu eylemi yapan kişi, yumruğu atan kişi benden ve ailemden özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Buradan yola çıkarak söyleyeyim; siz ne düşünürsünüz? Soruyorum şimdi aleni bir şekilde; rakip teknik direktör İlhan Palut onu tutmasaydı ne olacaktı?” demişti.

Belözoğlu’ndan yanıt gecikmedi. Meler’in iddialarına yanıt veren Belözoğlu, "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum" demişti.