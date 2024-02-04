Anket: DEM Partililer, İstanbul adayı için kimi istiyor?

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı sonrası partinin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu oldu. Rawest Araştırma'nın son anketinde DEM Partililerin yüzde 34.3'ü Başak Demirtaş, 26.5'i Sırrı Süreyya Önder'i aday olarak görmek istediklerini belirtti.

DEM Parti, dün MYK toplantısında İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı.

MYK toplantısın da uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarma yönünde karar alındı. Bu konuda olası isimler üzerinde durulsa da net bir karar çıkmadı.

DEM Parti'nin kararının ardından partinin İstanbul adayının kim olacağı merak konusu oldu.

DEM PARTİ SEÇMENİ KİMİ İSTİYOR?

Rawest Araştırma, 9-12 Ocak tarihli son anketinde DEM Parti seçmeninin İstanbul'daki tavrına ilişkin sonuçları paylaşmıştı.

Ankette katılımcılara, "DEM Parti'nin İstanbul adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu da yöneltilmişti.

Katılımcıların yüzde 34.3'ü Başak Demirtaş, 26.5'i Sırrı Süreyya Önder cevabını vermişti.

Osman Baydemir yanıtını verenlerin puanı 6.9 olurken, "Diğer" seçeneğini yanıtlayanlar 9.40 olarak görülmüştü.

"Bilmiyorum/Fikrim yok" diyenlerin puanı ise 23 olmuştu.

ADAY ÇIKARMALI MI?

Ankette ayrıca katılımcılara, "Sizce DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aday çıkarmalı mı?" sorusu yöneltilmişti.

Katılımcıların yüzde 69.6'u "Evet, aday çıkarmalı" yanıtını vermişti.

"Hayır, aday çıkarmamalı" diyenlerin oranı ise 25.5 olmuştu.