Anket: İşverenlerin yüzde 68’i işçiye zam yapmaya ‘mecbur’

Randstad, Türkiye'de çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, işverenler yüzde 68'i, 2024'ün geri kalan döneminde çalışanlarına maaş artışı yapmaya mecbur kalacağını söyledi.

Şirketlere insan kaynakları çözümleri üreten Randstad, ocak ve şubat aylarında yapılan ve Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını, “2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu” olarak yayımladı.

Ekonomim’in aktardığı Randstad rapora göre, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri 2024’ün en büyük zorluğu olarak ortaya çıkarken, ankete katılan şirketlerin yüzde 83’ü, 2024’te çalışanlarına yüzde 40 ila yüzde 50 oranında daha yüksek maaş vermeyi hedefliyor.

Raporda, şirketlerin mevcut ekonomik ortama nasıl adapte oldukları, şirketlerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma planları ile yapay zeka konularına ayrıcalık verildi.

EN BÜYÜK ZORLUK ARTAN İŞ MALİYETLERİ

Ankete katılan kurumların yüzde 74’ünün 2024’te beklediği en büyük zorluk, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri olurken, kurumların yüzde 49’u ise artan iş maliyetleri nedeniyle verimliliği garantilemenin zor olacağını düşünüyor. İş gelişimi ve satış noktasında ise kurumların yüzde 48’i hacimlerin artmasını beklerken, yüzde 11’lik kesim satış ve hacimlerin düşeceğini düşünüyor.

İşe alımda BT/teknoloji ve mühendislik adayları bulmakta zorlanılıyor

Katılımcıların en uygun adayları bulmakta zorlandığı departmanlar, yüzde 83 oranla BT/Teknoloji, yüzde 70 oranla Mühendislik ve üçüncü sırada yüzde 63’le Tedarik Zinciri departmanlarına aday bulmak işverenleri zorluyor.

Kurumların yüzde 75'i, işe alımın ilk basamağı olan doğru adayı seçme konusunda kariyer ve iş ilanı sitelerinden yararlanacak.

YAN HAKLAR

Çalışanlarını kaybetmemek adına yemek kartı, sağlık sigortası gibi bilinen yan hakların yanında; cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi farklı finansal haklar da veren kurumların yüzde 78'i 2023'de yemek kartı verirken bu oran 2024'de yüzde 82'ye yükseldi. Özel sağlık sigortası yapan kurumlar ise geçtiğimiz yıl yüzde 59 oranından, bu yıl artan özel sağlık sigorta maliyetlerine rağmen ortalama yüzde 71’e kadar yükseldi. Raporda, sıralamayı yüzde 71 ile cep telefonu verilmesi, yüzde 70 ile de yol ücreti takip ediyor.

Çalışanların yüzde 77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar aldığı için işten ayrılırken, uzaktan çalışmak istediği için işten ayrılanlar 2023’te yüzde 17 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 12 olarak düşüş gösterdi. Kendine farklı bir kariyer çizmek isteyen işten ayrılanların oranı ise yüzde 30 olarak açıklandı.

Rapora göre, kurumların yüzde 37’si yapay zeka kullanımını desteklerken, yüzde 39’u ise yapay zeka kullanımına ilişkin net bir görüş sahibi değil. BT/ teknoloji alanında yapay zeka kullanım oranı yüzde 50 ile ilk sırada yer alırken, personel ve insan kaynakları yönetimi departmanları yüzde 42 ile ikinci, tedarikçi ilişkileri departmanları ise yüzde 10’la son sırada yer alıyor.

Raporda, yapay zeka kullanım zorluklarının ilk sırasında yüzde 57 ile yapay zekayla çalışacak nitelikli personel eksikliği yer alırken, ikinci sırada yüzde 50’yle veri güvenliği dikkat çekmekte ve yüzde 45’le yapay zekayı uygulama ve çalıştırmanın yüksek maliyetli olması belirtiliyor.