Anket: Neredeyse her beş ABD'liden biri Taylor Swift-Biden komplosuna inanıyor

Yeni bir ankete göre Amerikalıların neredeyse beşte biri şarkıcı Taylor Swift'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir anlaşmanın içinde olduğuna inanıyor.

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Amerikalıların neredeyse beşte biri, şarkıcı Taylor Swift'in Joe Biden'ın kasım ayında yapılacak seçimleri tekrar kazanması için yapılmış bir planın parçası olduğuna inanıyor.

The Guardian'ın aktardığına göre; Monmouth Üniversitesi Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsü direktörü Patrick Murray, Swift'in gizli bir anlaşmanın parçası olduğu inancının özellikle Donald Trump destekçileri arasında azımsanamayacak kadar yaygın olduğunu söyledi.

Murray, "Biz anket yapmadan önce bu konuyu duymamış olanların çoğu bile bu fikri inandırıcı buluyor. 2024 seçimlerine hoş geldiniz" dedi.

New Jersey'deki üniversitenin anketine göre katılımcıların yüzde 18'i, Swift'in Biden'la gizli bir anlaşma içinde olduğu inancında. Katılımcıların yüzde 46'sı ise bu teoriyi duyduklarını söyledi.

Komplo teorisi, şarkıcının Kansas City Chiefs NFL takımının yıldız oyuncusu Travis Kelce ile sevgili olmasının ardından sağa yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından ortaya atıldı.

Swift, 2020 yılında Trump'a karşı Biden'ı desteklediğini açıklamıştı. ABD basınına göre Biden kampı, tekrar Swift'in desteğini almaya çalışıyor.