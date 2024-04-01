Anket şirketleri yerel seçimlerde nasıl bir sınav verdi?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından anket şirketlerinin nasıl bir performans gösterdiği merak konusu oldu. Anket şirketlerinin araştırmaları ve 31 Mart seçim sonuçlarının karşılaştırması haberimizde...

birgun.net

Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.

Seçimde CHP birinci parti olurken, Cumhur İttifakı büyük bir bozguna uğradı.

Seçim sonuçlarının ardından anket şirketlerinin nasıl bir sınav verdiği de merak konusu oldu.

İşte anket şirketlerinin araştırmaları ve 31 Mart seçim sonuçlarının karşılaştırması...

AKSOY ARAŞTIRMA

Aksoy Araştırma, 29 Mart tarihinde İstanbul, 26 Mart tarihinde Bursa, Manisa ve Balıkesir anketlerinin sonucunu yayınladı.

Anketlerin sonuçları ile yerel seçim sonuçları şöyle oldu:

Şehir Anket sonucu Yerel seçim sonucu (AA verileri) İstanbul Ekrem İmamoğlu: %49,9

Murat Kurum: %36,9 Ekrem İmamoğlu: %51,14

Murat Kurum: %39,59 Bursa Mustafa Bozbey: %48,8

Alinur Aktaş: %39,5 Mustafa Bozbey: %47,62

Alinur Aktaş: %38,35 Manisa Ferdi Zeyrek: %51,8

Cengiz Ergün: %39,1 Ferdi Zeyrek: %57,22

Cengiz Ergün: %29,76 Balıkesir Ahmet Akın: %49,0

Yücel Yılmaz: %43,2 Ahmet Akın: %51,10

Yücel Yılmaz: %40,54

BETİMAR ARAŞTIRMA

Betimar Araştırma, seçim anketini 31 Mart'ta saat 17.00'de açıkladı.

Betimar'ın açıkladığı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana yer aldı.

Anketlerin sonuçları ile yerel seçim sonuçları şöyle oldu:

Şehir Anket sonucu Yerel seçim sonucu (AA verileri) İstanbul Ekrem İmamoğlu: %48

Murat Kurum: %38,3 Ekrem İmamoğlu: %51,14

Murat Kurum: %39,59 Ankara Mansur Yavaş: %61,2

Turgut Altınok: %28,9 Mansur Yavaş: %60,38

Turgut Altınok: %31,69 İzmir Cemil Tugay: %40,9

Hamzda Dağ: %40,6 Cemil Tugay: %48.96

Hamzda Dağ: %37.06 Eskişehir Ayşe Ünlüce: %47,3

Nebi Hatipoğlu: %38,1 Ayşe Ünlüce: %51

Nebi Hatipoğlu: %37.85 Adana Zeydan Karalar: %44,6

F. Mehmet Kocaispir: %39 Zeydan Karalar: %46.56

F. Mehmet Kocaispir: %37.43

SONAR ARAŞTIRMA

Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar Araştırma; 29 Mart'ta İstanbul, 25 Mart'ta Aydın, Bolu, Kocaeli, Erzurum ve Samsun anketlerini açıkladı.

Anketlerin sonuçları ile yerel seçim sonuçları şöyle oldu:

Şehir Anket sonucu Yerel seçim sonucu (AA verileri) İstanbul Ekrem İmamoğlu: %47,3

Murat Kurum: %40,04 Ekrem İmamoğlu: %51.14

Murat Kurum: %39.59 Aydın Özlem Çerçioğlu: %50,9

Mustafa Savaş: %32,6 Özlem Çerçioğlu: %50.53

Mustafa Savaş: %36.72 Bolu Tanju Özcan: %56,2

Mustafa Savaş: %29,1 Tanju Özcan: %52.79

Mustafa Savaş: %28.84 Kocaeli Tahir Büyükakın: %54,9

Atasoy Bilgin: %29,6 Tahir Büyükakın: %45.82

Atasoy Bilgin: %28.95 Erzurum Mehmet Sekmen: %71,2

F. Canan Uçar: %8,8 Mehmet Sekmen: %50.42

F. Canan Uçar: %22.18 Samsun Halit Doğan: %39,3

İ. Nilay Tüfekçi: %24,6 Halit Doğan: %42.17

İ. Nilay Tüfekçi: %27.01

ORC ARAŞTIRMA

ORC Araştırma Şirketi, 29 Mayıs'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Uşak anketlerinin sonucunu paylaştı.

Anketlerin sonuçları ile yerel seçim sonuçları şöyle oldu:

Şehir Anket sonucu Yerel seçim sonucu (AA verileri) İstanbul Ekrem İmamoğlu: %42,4

Murat Kurum: %41,3 Ekrem İmamoğlu: %51,14

Murat Kurum: %39,59 Ankara Mansur Yavaş: %51,5

Turgut Altınok: %36,2 Mansur Yavaş: %60,38

Turgut Altınok: %31,69 İzmir Cemil Tugay: %44,9

Hamzda Dağ: %436,2 Cemil Tugay: %48.96

Hamzda Dağ: %37.06 Eskişehir Ayşe Ünlüce: %43,6

Nebi Hatipoğlu: %38,9 Ayşe Ünlüce: %51

Nebi Hatipoğlu: %37.85 Uşak Muhammet Gür: %35,1

Özkan Yalım: %16,7

Mehmet Çakın: %33,4 Özkan Yalım: %40.89

Mehmet Çakın: %24.31

Muhammet Gür: %16.76

METROPOLL ARAŞTIRMA

Metropoll Araştırma'nın 27 Mayıs tarihli İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu'nun oyu 48.6, Murat Kurum 37 puan olarak belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu seçimi %51,14 ile kazanırken, Murat Kurum %39,59 oy oranında kaldı.

YÖNEYLEM ARAŞTIRMA

Yöneylem Araştırma Şirketi, 20 Mart tarihli İstanbul anketinde Ekrem İmamoğlu'nun oyu 44.5, Murat Kurum 40.3 puan olarak belirtilmişti.

Ekrem İmamoğlu seçimi %51,14 ile kazanırken, Murat Kurum %39,59 oy oranında kaldı.

Şirketin 15 Mart tarihli Adana anketinde ise Zeydan Karalar'ın oyu 40.9, F. Mehmet Kocaispir'in oyu 33,5 olarak belirtilmişti.

Zeydan Karalar seçimi %46.56 oy oranı ile kazanırken, F. Mehmet Kocaispir %37.43 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.