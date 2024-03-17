Anketlere yansıyan tablo halkın geçim sıkıntısı oldu

Yerel seçimlere ilişkin yapılan anketlerde muhalefetin büyükşehir adayları önde gözüküyor. Genel seçimde tökezleyen anket şirketlerine yurttaş sıcak bakmıyor. Uzmanlar, “İki seçim arasındaki dinamikler farklı” dedi.

Oğulcan Aydın

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde her gün yeni çıkan anketler kamuoyunun önüne serilmeye başlandı.

Mayıs seçimlerinde iktidarın kaybedeceği üzerine sergilenen birçok anket sonrası ise toplumda güvenin azaldığı anket şirketleri, yerel seçimlerde kilidin anahtarı olarak görülen İstanbul ve Ankara’da muhalefet adaylarını önde gösteriyor. Bu durum kamuoyunda tartışmalara neden olurken genel seçimler ile yerel seçimler arasındaki dinamiklerin farklılık gösterip göstermediği de sorgulanmaya başladı.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Genel Seçimde bizim de anketimiz olmak üzere pek çok anket şirketi yanıldı çünkü çok fazla dinamik vardı. Dolayısıyla anketlere güven konusunda toplumda bir kriz yarattı. Şu an yayımlanan anketler açısından şuna dikkat etmek lazım; Öncelikle başarılı mevcut ile yarışmak zordur. Kamuoyu ile paylaşılan anketlerin sıklığı şüphe uyandırıcı. Para ile satılan bir ürün bu, nasıl bu kadar anket paylaşılıyor anlamıyorum. Çünkü bunlar masraflı işler” ifadelerini kullandı.

İHTİYATLI OLMAK GEREKLİ

İktidarın kara propaganda siyasetini sürdürebileceğini belirten Selçuki, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerel seçimler ile son genel seçim arasında büyük farklılıklar var çünkü ittifaklar çok farklı. Millet İttifakı dağıldı, ancak Cumhur İttifakında da üç ana bileşenden biri olan Yeniden Refah Partisi 926 yerde aday gösterdi. İkinci ayak ise ekonomi. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı ama emekliye o oranda bir zam yapılmadı. Yurttaş daha çok kampanya sürecine ve icraatlara bakıyor.” Anketlerin yapıldığı alanının öneminin altını çizen Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yücel Genç ise şunları aktardı: “Türkiye’de çok uzun süredir seçimlerin, sandık süreçlerinin ve oy sayımlarının ne kadar şeffaf olduğu tartışılır. 2015 sonrası süreçte bu durum ayyuka çıktı. Tüm siyasetlerin temsilcileri kendi yandaşlarının olduğu yerde yapıyor bu çalışmaları. Kararsız seçmenin ne yönde hareket gösterdiği de böylece es geçiliyor, onlar da güçlü olana yöneliyor. Algılar savaşının yüksek olduğu bir süreç işliyor seçimlerde. Bu da seçmenlerin davranışlarına etki ediyor.”

ADAYLAR ETKİLİ OLACAK

Birkaç puanla muhalefet adayları önde gözüküyor rehavete kapılmamak lazım diyen Aksoy Araştırma Şirketi’nin sahibi Ertan Aksoy şunları aktardı: “Bu evre itibarıyla seçmeni sandığa taşıyabilen aday, daha avantajlı noktada olacak. Ama iki tarafın da seçmeninde kırgınlık var. Fark şu, muhalefetteki kırgın seçmenin etkisi biraz azalma yönelimi gösteriyor. Protesto edeceklerin bundan vazgeçtiklerini görüyoruz. Bu iklim korunursa, muhalefetin kazanma olasılığı yüksek.”

Yerelde seçimlerde adayların genel seçimlere nazaran daha belirleyici olduğunu ifade eden Aksoy, “Ulusalda kampanyası güçlü olup kaybeden yerel adaylar olduğu gibi tersi ile de karşılaşıyoruz. Adaylar bu noktada belirleyici. Hatta yerelde bu hep vardır ama bu dönem en etkili örneklerinden birisi ile karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.