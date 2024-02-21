Anlaşma imzalandı: 5 devlet okulu Suudi kredisi ile 'korunacak'

Türkiye, okulların deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması için Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile 55 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulunun rehabilite edilmesi amaçlanıyor.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Türkiye ile 55 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

SFD'nin açıklamasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla anlaşmaya yönelik imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması hedefleniyor.

5 DEVLET OKULU REHABİLİTE EDİLECEK

İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında alınacak kredi ile yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.

Proje kapsamında belirlenen okulların, deprem sebebiyle oluşabilecek hasarlardan korunması hedefleniyor. Bu bağlamda, gerekli donanımın ve kaynakların okullara tahsis edilmesi, eğitim kalitesi ve verimliliklerinin sürekliliğinin devam etmesi sağlanacak.

SDF, son 40 yılda Türkiye'de enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi alanlarda değeri 300 milyon doların üzerinde olan 9 proje ve programı finanse etti.