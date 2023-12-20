Anne karnında ameliyat edildi

Açık omurga denen Spina bifida, anne karnında tedavi edilebiliyor. Bu bebeklerden olan biri de 26 haftalık anne karnında ameliyatla sağlığına kavuşan Ali Emir bebek.

Sibel BAHÇETEPE

Çocuklarda görülen doğumsal hastalıklarından biri olarak görülen “Spina bifida” yani omurilik açıklığı, anne karnında teşhis ve tedavi edilebiliyor. Bu bebeklerden biri de şimdilerde 7 aylık olan minik Ali Emir. Anne karnındayken ameliyat edilen Emir bebek sağlığına kavuştu.Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Ekiz "Biz Ali Emir’i 26. haftalıkken sezaryen ameliyatına alır gibi ameliyata aldık. Anne karnından çıkarıp ameliyat ettik, yoğun ve zorlu sürecin ardından bebeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.

Prof. Dr. Ali Ekiz

Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı

Spina bifida, anne karnında oluşan bir hastalık. Hamileliğin ilk ayında oluşan bu anomalide, bebeğin omurgası şekillenirken tam olarak kapanmaz ve bu nedenle halk arasında “ayrık omurga hastalığı” olarak da bilinir. Türkiye’de her bin bebekten 3’ünde görülen hastalık nedeniyle çocukta kısmi felç, yürüme problemleri, hidrosefali, bağırsak ve mesane problemleri, ileride skolyoz gibi sorunlar görülebilir.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYABİLİRDİ

Bursa’da yaşayan 32 yaşındaki Burcu Yavuz da üçüncü hamileliği sırasında bebeğine Spina bifida teşhisi konulan annelerden biri. 17. haftada gribal enfeksiyona yakalanan Yavuz, doktoruna gitti. Doktoru kendisine "Hastaneye gidersen, serum takılırsa daha çabuk toparlarsın" dedi. Hastaneye giden Yavuz’a oradaki hekim "Önce bebeğe bakalım" dedi ve ultrason ile muayene yaptı. Bu muayene sırasında bebeğin Spina bifida olduğu anlaşıldı. Yavuz, "Ağladım, inanamadım. Doktor ‘iki sağlıklı bebeğin var, gebeliği sonlandırın’ dedi. Ancak biz istemedik" dedi. Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanına, ardından da perinatoloji (riskli gebelik) uzmanına gittiklerini anlatan Yavuz "Bir takım testlerin ardından anne karnında bebeğimin ameliyat edilebileceği ve buna uygun olduğu belirtildi. Hamileliğimin 26’ncı haftasında ameliyat yapıldı. Zor bir süreçti. 26 haftanın sonrasında 9 hafta daha gebelik devam etti. 35. hafta bebeğimi doğurdum. Biraz geç kalsak geri dönüşü olmayan bir duruma girecekti" diye konuştu.

‘UYGUN HASTA ÖNEMLİ’

Kadın Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Ekiz ise uygun olan vakalara anne karnında ameliyat yapıldığını ve bebeklerin sağlığına kavuştuğunu anlattı. Ekiz "Bu ameliyat gerek aile gerek anne, gerek biz hekimler için önemli ve zor bir ameliyat. Fetal cerrahide en önemli şey hasta uygun mu ve tanı doğru mu? Bunu değerlendirmek gerek. Tüm Spina bifidalar ameliyat edilmez, uygun olan vakalar ameliyat ediliyor" dedi. Ekiz, şöyle devam etti: "Ameliyata beyin ve çocuk cerrahisi uzmanı ile birlikte girdik. Açık fetal cerrahide hamileliğin 26. haftasında rahimin üzerinde 10 cm’lik bir delik açıyoruz. O delikten bebeğin omurgasını yukarı çekip omurgasını ameliyat yapıp omurgasının, ameliyatını anne karnında yapıp sonra bunların kapatıp içeri koyuyoruz. Bebek büyümeye devam ediyor. Anne karnında bebek çok daha iyi iyileşiyor, omurganın probleminin beyine verdiği hasar düzelebiliyor. Eğer bu bebek ameliyat olmasaydı yürüyemezdi, beyinde hidrosefali yani su toplaması gelişebilirdi. Beyin dokusu basınç altında olduğu için doku gelişemediğinden zeka geriliği olabilir, idrar kaçırma, idrar yapamama gibi sorunlar yaşanabilirdi."