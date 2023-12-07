Anne, kızı ve 3 yaşındaki torunu polisin şikayeti üzerine cezaevine girdi

Ev baskınında polislerin "tencere-tavayla saldırdılar" şikayeti üzerine hapis cezası verilen Ayfer Şahin ve kızı Şehriban Mamuk tutuklandı. Mamuk 3 yaşındaki çocuğunu cezaevine götürmek zorunda kaldı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde 14 Temmuz 2018 tarihinde Şahin ailesinin evlerine polisler baskın yaptı.

Baskın sonrası aynı aileden 2’si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. Daha sonra aileden 6 kişi tutuklandı.

MA'nın haberine göre; Baskına katılan polislerin “Bize küfür edip saksı, tencere ve tavayla saldırdılar” şikayeti üzerine ailenin tüm bireyleri hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" ve “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu” davası açıldı.

Van 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, anne Ayfer Şahin ve kızı Şehriban Mamuk’a 33 ay 22 gün hapis cezası verdi.

BÜYÜKANNE, KIZI VE TORUNU CEZAEVİNE GİRDİ



Dava, Van Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemenin 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda “isabetsizlik olmadığına” karar verdi. Ayfer Şahin ve Şehriban Mamuk’un cezası böylece onandı. Kararın kesinleşmesinin ardından Ayfer Şahin ile kızı Şehriban Mamuk, Van İnfaz Savcılığı’na gitti. Kararın yüzlerine okunmasının ardından anne ve kızı Van T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Mamuk, 3 yaşındaki çocuğu D.A. Mamuk'u da beraberinde götürmek zorunda kaldı.

DAVA HAKKINDA



14 Temmuz 2018 tarihinde Yalımerez Mahallesi Eres Sokak’ta bir eve operasyon düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yaralanan 3 polisten biri de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Çatışmanın ardından gözaltına alınan aynı aileden 2’si çocuk 8 kişi, gözaltı ve sonrasında darp edilmişti. Van Barosu ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), aile bireyleriyle görüşerek işkenceyi raporlaştırmış ve kamuoyuna duyurmuştu.

Raporda, aile fertlerinden 16 yaşındaki F. Şahin’in kafasının kırıldığı, 15 polisin kendisini dövdüğü, Çocuk Şube'de gözaltında kalmasına rağmen Çocuk Şube dışından bazı kişilerin sürekli gelerek kendisini sorgulayıp darp ettiği aktarılmıştı.