Anneleri savunmak insan haklarını savunmaktır

Ahin Aslan

Cumartesi Anneleri'nin bu haftaki eylemine katılan AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, “Cumartesi Annelerini savunmak insan haklarını savunmaktır” dedi.

Gözaltında kaybedilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 28 yıldır sürdürdükleri mücadele kapsamında her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri dün 975’inci eylemlerinigerçekleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri ile birlikte çok sayıda hak savunucusu da eylemde yer aldı. Anneler, ellerinde taşıdığı karanfil ve kayıp yakınlarının fotoğraflarıyla Galatasaray Meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemde, gözaltında kaybedilen Hüseyin Taşkaya’nın akıbetini sordu. İHD Hapishaneler Komisyonu üyesi Sebla Arcan, “Hakikati bilme ve adalete ulaşma hakkımızı ihlal etmeye son verin, kayıplarımızın akıbetlerini açığa çıkartacak, adaleti sağlayacak etkili soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, Hüseyin Taşkaya ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz” çağrısını yaptı.

AYM KARARLARINA UYULMADI!

Açıklama, Cumartesi Anneleri'nin ellerinde taşıdıkları karanfilleri hafıza merkezleri olan Galatasaray Meydanı’na atması ile son buldu.

Açıklamanın ardından İHD İstanbul Şube binasında AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ile birlikte basın toplantısı gerçekleştirildi. Sánchez Amor, “Barışçıl toplanma ve gösteri hakkına gelirsek, nispeten daha iyi koşulların sağlandığını görüyoruz. Bu barışçıl toplanma hakkı da AYM tarafından açıkça dile getirildi. AYM’nin aldığı bu kararı da övgüyle karşılıyorum. Ama tabii ki AYM’nin mülki idareye verdiği karara rağmen uygulanmadı. Türkiye’de birçok hak ihlali var ama Cumartesi Annelerini seçmemin bir önemi var. Demokratik hakların el üstünde tutulması gibi mutlak bir ısrarın iradesini gösterdiği için Cumartesi Anneleri ile durdum. Cumartesi Annelerini savunmak, insan haklarını savunmaktır” ifadelerini kullandı.