Annesini öldüren hastalığa çare oldu

Kalp yetmezliği olduğu için doktorların hamileliğini sonlandırması tavsiyesini reddederek dünyaya getirdiği oğlu Prof. Köksal, milyonlarca insana çare oluyor.

DHA

Prof. Dr. Cengiz Köksal, annesinin ölümüne neden olan hastalığa çözüm olan, ‘yapay kapağa gerek kalmadan’ hastanın kendi dokusu ile ‘triküspit kapağı tamir etme yöntemi’ ile dünya tıp literatürüne girdi.

Kalp kapağı yetmezliği olan annesi ona hamile kaldığında doktorlar "hamileliği sonlandırmamız lazım" dedi. Anne Neriman Köksal, "Rüyamda gördüm, bu çocuk doğacak, ileride büyük bir doktor olacak, o beni iyileştirir" diyerek hayatını riske atıp onu dünyaya getirdi. 1968’de dünyaya gelen o çocuk büyüdü, tıp fakültesini kazandı. Henüz öğrenciyken annesi Neriman Köksal kalp ameliyatı olmak zorunda kaldı. Köksal’a, yapay kalp kapağı takıldı ama enfeksiyon nedeniyle ameliyat sonrası daha 58 yaşındayken yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Cengiz Köksal, annesine şifa olamadı ama ‘yapay kapağa gerek kalmadan’ hastanın kendi dokusu ile ‘triküspit kapağı tamir etme yöntemi’ ile dünya tıp literatürüne girdi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal

SİNSİCE İLERLİYOR

Mesleki hayatını kalp kapak tamirine adayan Prof. Dr. Köksal, çocuklukta geçirilen bademcik enfeksiyonu nedeniyle hiç belirti vermeden ilerleyen ve hamilelik sırasında ortaya çıkan, mitral kapak yetmezliğine karşı uyarılarda bulundu. Hamilelikte görülebilecek, anne ve çocuğun sağlığını tehdit eden en sinsi ve tehlikeli hastalıklardan birisinin mitral kapak darlığı olduğunu belirten Köksal, "Gizli olan, sağlıklıyken sizde şikâyet yapmayan kapak problemleri, özellikle mitral darlığı; hamilelikte anne ve çocuğun kabusu olabilir. Çünkü hamilelikte vücutta dolaşan kan hacmi, kalbin üzerine binen yük ve kalbin hızı yüzde 50 artıyor. Kapakta ileri darlık başlıyor. Bu da annenin sağlığını tehdit ediyor, çocuğun düşük doğum ağırlığı ile ya da erken doğmasına neden oluyor" dedi.

ANNEME BORCUM VARDI

Köksal, şunları söyledi: "Annem bana hamile kalmadan önce, üçüncü doğumunda yani abimin doğumunda, kalp hastalığı saptanmış. Anneme bir borcum vardı, o problemi yaşayan insanlara karşı bir borcum vardı. Annemin kalp kapağı sentetik bir kapakla değişmeseydi, tamir edilebilseydi, belki de mikrop kapmayacaktı ve ikinci kez ameliyat olmayacaktı. Belki de şu an hâlâ hayatta olacaktı."