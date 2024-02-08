Annesinin ölüm haberini veren doktoru darbetti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 45 yaşındaki Volkan K., annesinin ölüm haberini veren kadın doktor B.B.Ö.'yü yumrukladı. Olay, önceki gün sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dahili yoğun bakım servisi önünde meydana geldi.

Serviste görevli asistan doktor B.B.Ö., bir süredir kanser tedavisi gören hastanın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine durumu oğlu Volkan K.'ye haber verdi. Annesinin ölüm haberini alan Volkan K., doktoru yumrukladı. Güvenlik görevlileri araya girerken; hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Volkan K. gözaltına alındı. Volkan K.'nin yapılan kontrolünde, 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Volkan K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.