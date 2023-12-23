Anneyiz, kardeşiz durmayacağız

Pakistan’da zorla kaybedilen yakınlarının hesabını sormak için bin 600 kilometre yürüyen Beluç kadınlar, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı. Polisi uyaran Yüksek Mahkeme “Gösteri anayasal haktır” dedi.

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Pakistan’ın Beluçistan eyaletinde bir gencin gözaltında öldürülmesinin ardından gözaltında kaybettirilme ve yargısız infazlara karşı 6 Aralık’ta Turbat’tan yürüyüş başlatan kadınlar başkent İslamabad’a ulaştı. Kadınların öncülüğündeki protestoculardan onlarcası başkent girişinde gözaltına alındı. Pakistan polisini yasadışı gözaltılara karşı uyaran Yüksek Mahkeme ise, gösterilerin anayasal hak olduğunu açıkladı.

Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 200 kişi başkente girerken gözaltına alındı. Eylemin öncüsü Mahrang Baloch, X hesabında yaptığı paylaşımda polisin saldırısı altında olduklarını duyurdu. Polis 215 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınmadan önce BBC'ye konuşan Baloch, "Kaybolan ya da öldürülen erkeklerin yüzlerce ve binlerce kişinin annesi, kız kardeşi ve kızıyız. Bizi durdurmak için her şeyi yapacaklar ama durmayacağız. Hepimiz barışçıl protestocularız ve bize karşı barışçıl olmasalar bile barışçıl kalmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖSTERİ ANAYASAL HAK

Gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyuran geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise, göstericilerin aileleriyle görüşmek üzere 3 bakandan oluşan bir komite kurdu. Komitede yer alan Özelleştirme Bakanı Fawad Hassan Fawad, gözaltılara gerekçe olarak “polise taş atıldığını” öne sürdü.

BARDAĞI TAŞIRDI

Göstericilerin şikayeti üzerine İslamabad Polisi Başkomiseri Akbar Nasir Khan’ı çağıran İslamabad Yüksek Mahkemesi, gözaltılara ilişkin duruşma düzenledi. Başyargıç Aamer Farooq, polisi göstericilere “aşırı güç kullanılmaması” konusunda uyararak barışçıl protestoların “anayasal hak” olduğunun altını çizdi.

Beluçistan eyaletinde son olarak terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 24 yaşındaki Beluc Mola Bakshs’ın gözaltında vurularak katledilmesi sonrası protestolar tekrar alevlendi. Kadınların öncülüğündeki göstericiler, kayıplarının ve infazların hesabını sormak ev sorumluluların yargılanması için 6 Aralık’ta Turbat’tan başkent İslamabad’a bin 600 kilometrelik bir yürüyüş başlattı.

BİNLERCE KAYIP BELUÇ

Pakistan’ın güneybatısında bulunan Beluçistan’da 2000’lerin başından bu yana binlerce etnik Beluç, devlet tarafından zorla kaybettirildi ya da yargısız infaz edildi. Pakistan topraklarının neredeyse yarısını kaplayan Beluçistan’ın nüfusun çoğunluğunu oluşturan Sünni Beluçlar, on yıllardır bağımsızlık mücadelesi yürütüyor. 2000’lerin başından bu yana binlerce erkek Beluç, gözaltında kaybettirildi ya da öldürüldü. Beluçistan’da zorla kaybettirmelerin izi sürülemiyor ve hükümet hem bunu kabul etmiyor hem de hukuksuz şekilde tutuklamalarını sürdürüyor. Beluç kadınlar ise kayıp yakınları için yıllardır adalet arayışını sürdürüyor. Pakistan’ın yanı sıra İran ve Afganistan’da milyonlarca Beluç yaşıyor.