Antakyalı köylüler yarın Meclis önünde

Antakya-Dikmeceli köylüler kamulaştırılan tarım arazileri ve zeytinlikleri için yarın Ankara'ya geliyor. Köylüler yarın TBMM önünde toplanacak. Köylüler Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesiyle ilgili yarın olağanüstü toplanacak olan Meclis’te siyasilere kamulaştırma kararının geri alınması için taleplerini iletecek.

Hatay’ın Antakya ilçesinin Dikmece köyünde depremden sonra yeni konut yapımı için tarım arazileri ile zeytinliklerinin imara açılmasına karşı direnen köylüler son olarak dün de köy meydanında toplanarak yürüyüş yaptı.

Antakya-Dikmeceli köylüler kamulaştırma kararı alınan tarım arazileri ve zeytinlikleri için yarın Ankara'ya geliyor. Köylüler yarın TBMM önünde toplanacak. Köylüler Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesiyle ilgili yarın olağanüstü toplanacak olan Meclis’te siyasilere kamulaştırma kararının geri alınması için taleplerini iletecek.

Köyde yapılan yürüyüş boyunca kadınlar ellerinde reyhan dalları ve bahur adı verilen tütsü taşıdı. Traktör ve araçlarla uzun konvoy yapan köylüler, "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atarak Türk bayrakları taşıdı. Bir süredir köylerinde direnişlerini sürdüren köylüler, sorunlarını Ankara’ya gelerek duyurma kararı aldı. Antakya-Dikmeceli köylüler kamulaştırılan tarım arazileri ve zeytinlikleri için yarın Ankara'ya gelecek. Köylüler, Akbelen’deki ağaç kesimleriyle ilgili yarın olağanüstü toplanacak olan TBMM’de siyasilere kamulaştırma kararıyla ilgili taleplerini iletmeye çalışacak.