Antalya Altın Portakal Belgesel Ve Kısa Metraj Film Yarışmaları’nda filmler belli oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda 8, Kısa Metraj Film Yarışması'nda 14 film yarışacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film ve Kısa Metraj Film Yarışması’nda yarışacak yapımlar açıklandı.

Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul bu yıl Belgesel Film Yarışması için 8, Kısa Metraj Film Yarışması için 14 filmi seçti.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’na gelen 56 başvuru arasından sekiz film seçkiye alındı. Serdal Doğan’ın yönettiği Anlatsam Film Olur; Nick Read ve Ayşe Toprak’ın birlikte yönettikleri Benim Adım Mutlu; İpek Kent ve Efe Öztezdoğan’ın birlikte yönettikleri Eclipse; Ömer Gümüşer’in yönettiği Ege Güneşi; Münir Alper Doğan’ın yönettiği Felsefe; Nejla Demirci’nin yönettiği Kanun Hükmü; Burcu Melekoğlu ve Vuslat Karan’ın birlikte yönettikleri Mavi Kimlik ile Cenk Kaptan’ın yönettiği Sen Kimsin?; bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA 14 FİLM YARIŞACAK

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda gelen 164 başvuru arasından 14 film seçkiye alındı. Yiğit Hepsev’in yönettiği Aç Karnına Çıkmayalım; Ekrem Ayhan Çakay’ın yönettiği Ben Süpermarket Değilim; Tuvana Simin Günay’ın yönettiği Dank; Can Merdan Doğan’ın yönettiği En Uzun Gece; Çağıl Bocut’un yönettiği Her Gün Biraz Daha Kolay; Abdullah Çeper’in yönettiği Kaç Gün Sürecek; Aziz Alaca’nın yönettiği Kruvasan; Sevgi Ortaç’ın yönettiği Küçük Buluntular; Tilbe Cana İnan’ın yönettiği Nasıl Kaybolunur; Doğan Belge’nin yönettiği Nehir; Yasemin Demirci’nin yönettiği Onun Kalesinde; Resmiye Emir’in yönettiği Sonunda; Ramazan Kılıç’ın yönettiği Tarihte Yaşanmamış Olaylar ve Şirin Bahar Demirel’in yönettiği Zarafet ve Şiddet Arasında festivalin Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen filmlerini oluşturuyorlar.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak ana jürinin değerlendirmesi sonucunda Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 60 bin TL değerinde En İyi Film Ödülü, 30 bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü; Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 30 bin TL değerinde En İyi Film Ödülü ve 20 bin TL değerinde Jüri Özel Ödülü verilecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.