Antalya'da 2 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli tur tekneleri henüz bilinmeyen nedenle yandı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Güncel 21.03.2024 11:40 Giriş: 21.03.2024 11:40

Güncelleme: 21.03.2024 11:46 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA