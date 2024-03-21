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Antalya'da 2 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağında bulunan "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli tur tekneleri henüz bilinmeyen nedenle yandı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 21.03.2024 11:40
  • Giriş: 21.03.2024 11:40
  • Güncelleme: 21.03.2024 11:46
Kaynak: AA
Antalya'da 2 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: AA

Antalya'da balıkçı barınağındaki 2 tur teknesinde çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli bir tur teknesinde yangın çıktı.

Alevler, barınaktaki başka bir tekneye daha sıçradı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında teknelerden biri tamamen yandı, diğeri kullanılamaz hale geldi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde "Baba-A" ve "Admiral Black" isimli gezi teknelerinde yangın çıktığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığına bağlı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında 'Baba-A' isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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