Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alev alev yandı

Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alev alev yandı. İçinde kimse bulunmayan ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen 2 katlı konak, kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da 250 yıllık tarihi konak alev alev yandı. İçinde kimse bulunmayan ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen 2 katlı konak, kullanılamaz hale geldi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan 2 katlı tarihi konaktan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürülürken, konak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, konağın 250 yıllık bir geçmişinin olduğunu ve yıkımının planlandığını söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.