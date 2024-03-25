Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, D-400 karayolu, Belkıs Kavşağı'nda bu gece saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik istikametine giden Mehmet Deniz’in kullandığı 07 YEH 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı yöne geçip Manavgat istikametine giden Erol Karabulut'un kullandığı 32 AAU 140 plakalı cipe çarptı.
Karabulut'un kullandığı araca ise arkadan gelen F.K’nin kullandığı 07 L 0080 plakalı kamyonet çarptı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu 07 YEH 18 plakalı araç sürücüsü Mehmet Deniz (25) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Tunç ile 32 AAU 140 plakalı aracın sürücüsü Erol Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay sonrası savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Erol Karabulut'un cansız bedenleri Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.