Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Güncel 25.03.2024 09:24 Giriş: 25.03.2024 09:24

Güncelleme: 25.03.2024 09:36 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA