Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 12.05'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre deprem saat 12.05'te gerçekleşti.
Derinliği 89.75 kilometre olan depremle ilgili henüz olumsuz bir haber gelmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [30.36 km] Alanya (Antalya)
Tarih:2023-11-11
Saat:12:05:32 TSİ
Enlem:36.26 N
Boylam:31.898 E
Derinlik:89.75 km
Detay:https://t.co/CWuqRq9a6q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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