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Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 12.05'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 11.11.2023 12:17
  • Giriş: 11.11.2023 12:17
  • Güncelleme: 11.11.2023 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre deprem saat 12.05'te gerçekleşti.

Derinliği 89.75 kilometre olan depremle ilgili henüz olumsuz bir haber gelmedi. 

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