Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 13.38'de Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığına göre, depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-03-31
Saat:13:38:06 TSİ
Enlem:34.10694 N
Boylam:28.02611 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/yspj11u8tE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi