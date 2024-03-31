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Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 31.03.2024 13:54
  • Giriş: 31.03.2024 13:54
  • Güncelleme: 31.03.2024 14:01
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 13.38'de Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, depremin derinliği 15 kilometre olarak ölçüldü. 

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