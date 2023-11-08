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Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 08.11.2023 15:51
  • Giriş: 08.11.2023 15:51
  • Güncelleme: 08.11.2023 16:00
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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