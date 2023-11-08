Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da saat 15.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2023
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Korkuteli (Antalya)
Tarih:2023-11-08
Saat:15:39:41 TSİ
Enlem:37.093 N
Boylam:30.231 E
Derinlik:95.4 km
Detay:https://t.co/HeZ4rEwv9w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, 95,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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