Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 16.55'te 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz’de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.