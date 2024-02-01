Antalya'da 500 işçinin kaldığı konteynerlerde yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin inşaat alanında 500 işçinin kaldığı konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken 15 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Güncel 01.02.2024 16:17 Giriş: 01.02.2024 16:17

Güncelleme: 01.02.2024 16:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Antalya'da otel inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Serik ilçesinde bulunan Belek Turizm Merkezi'nde inşaat alanındaki konteynerlerde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 15 konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yemek molasında olan işçiler, bazı eşyalarını son anda kurtarabildi. Aynı otel inşaatında daha önce de yangın çıktığı, bu alandaki tüm konteynerlerde 500 işçinin kaldığı öğrenildi.