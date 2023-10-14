Antalya'da 9 ayda 666 yabancı ortaklı şirket kuruldu: Rusya ilk sırada

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine göre, yılın ilk 9 ayında 666 yeni yabancı ortaklı şirket kuruldu. En çok yabancı ortaklı şirket ile İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Antalya'da 1224 şirket ile Rusya ilk sırada önce geliyor.

Antalya'da, bu yılın 9 aylık döneminde 666 yabancı ortaklı şirket faaliyete geçti.

Ziyaretçi sayısında, en fazla turistin ağırlandığı 2019'u aşan Antalya'da, son yıllarda bilişim, tarım, emlak ve inşaat gibi alanlarda yatırım yapan yabancıların da ilgi odağı oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ATSO) kayıtlı yabancı ortaklı şirket sayısı da arttı. Antalya'da geçen yıl 5 bin 695 olan yabancı sermayeli şirket sayısı, bu sene 9 ayda 6 bin 108'e yükseldi.

EN ÇOK RUSLAR ŞİRKET KURDU

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, kentte turizmin dışında tarım, sanayi ve ticarette de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Odaya kayıtlı 35 bin faal firma bulunduğunu belirten Bahar, bunun 6 bin 108'inin yabancı ortaklı şirket olduğunu kaydetti.

Geçen yıla göre yabancı ortaklı şirket sayısının arttığına işaret eden Bahar, "En çok yabancı ortaklı şirket kurulan illerden birisi haline geldik, İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız. 1224 şirket ile Rusya ilk sırada yer alıyor. Rusya'yı 751 ile Almanya, 676 ile İran ve 302 ile Azerbaycan takip ediyor. Listenin 5'inci sırasında ise 270 şirket ile Ukrayna bulunuyor" diye konuştu.

KENTTEKİ 253 ŞİRKET FAALİYETİNE ARA VERDİ

Yılın 9 ayında 666 yeni yabancı ortaklı şirket kurulduğunu belirten Bahar, daha önce kurulan 253 şirketin ise faaliyetine ara verdiğini bildirdi.

Hemen hemen her sektörde yabancı ortaklı şirket görmeye başladıklarını anlatan Bahar, "Yabancıların daha çok ilgi gösterdiği şirket iştigallerin başında bilişim, tarım, emlak ve inşaat geliyor" dedi.