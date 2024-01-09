Antalya'da aracın çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert, hayatını kaybetti

Antalya'da hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Turgut (17), yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Mert Turgut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybett.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla cadde üzerinde seyir halinde olan Mert Turgut'un kullandığı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mert Turgut savruldu.

Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut'u ambulansa aldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.