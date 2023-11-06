Antalya'da bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi

Antalya'da, çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından darbedildi.

Antalya'da hasta yakını tarafından darbedilen doktora 10 gün iş göremez raporu verildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisinde görev yapan doktor G.Y. muayene ettiği bebeğin annesi tarafından henüz belirlenemeyen nedenle darbedildi.

Güvenlik görevlileri tarafından hasta yakını servisten uzaklaştırıldı. Yaralı doktora, meslektaşlarının yaptığı tedavinin ardından 10 gün iş göremez raporu verildi.

Doktorun şikayeti üzerine hasta yakını, polis merkezine götürüldü.