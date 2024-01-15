Antalya'da bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak katledildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde Yılmaz Gündüz isimli erkek, 'dini nikahla' birlikte yaşadığı Burcu Gezersoy'u, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

Antalya'da 26 yaşındaki Burcu Gezersoy, birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Yılmaz Gündüz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Gündüz ile 10 yıldır 'dini nikahla' birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Yılmaz Gündüz, ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Gezersoy, kurtarılamadı.

Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Yılmaz Gündüz ise hastanede tedaviye alındı.

Burcu Gezersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.