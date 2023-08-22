Antalya'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü

Antalya'da Sümeyye Yavlak isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu Mehmet Yavlak tarafından çalıştığı iş yerinin deposunda bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya’da Mehmet Yavlak, boşanma aşamasında olduğu kadını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi.

Tüp, gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan Mehmet Yavlak ve Sümeyye Yavlak arasında sabah saatlerinde tartışma yaşandı. Mhmet Yavlak, öğle saatlerinde konuşmak için Sümeyye Yavlak'ın çalıştığı zincir market şubesine geldi.

İddiaya göre olumsuz cevap alan Mehmet Yavlak, marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen Mehmet Yavlak, bir kez daha Sümeyye Yavlak ile konuşmak istedi.

Tartıştığı Sümeyye Yavlak'ı marketin deposunda bulan Mehmet Yavlak, kapıyı kırdı. Daha sonra Sümeyye Yavlak'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sümeyye Yavlak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan Mehmet Yavlak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Mehmet Yavlak ve Sümeyye Yavlak arasından sık sık tartışma yaşandığı iddia edildi.