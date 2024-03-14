Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Rus asıllı Liliia Vashurkina isimli kadın, evli olduğu erkek tarafından evinde ölü bulundu.

Kadın 14.03.2024 12:16 Giriş: 14.03.2024 12:16

Güncelleme: 14.03.2024 12:57 Kaynak: AA

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