Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Rus asıllı Liliia Vashurkina isimli kadın, evli olduğu erkek tarafından evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus asıllı kadın, evinde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan Liliia Vashurkina (44), evli olduğu erkek tarafından odasında hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vashurkina'nın cansız bedeni incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.