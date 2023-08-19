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Antalya'da bir kişi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Antalya'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtilen N.D. (42) adlı kişi tutuklandı.

Güncel
  • 19.08.2023 13:24
  • Giriş: 19.08.2023 13:24
  • Güncelleme: 19.08.2023 13:30
Kaynak: DHA
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Antalya'da bir kişi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

Antalya'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürülen N.D. (42) adlı kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. 

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir kafede, Hollanda doğumlu olduğu öğrenilen N.D.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Durumun emniyet görevlilerine bildirilmesinin ardından kadın gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen N.D., Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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