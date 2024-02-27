Antalya'da bir zabıta, kendisine mobbing uyguladığını iddia ettiği mesai arkadaşını öldürdü
Antalya'da, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru İsmail Kanmaz hayatını kaybetti. Kanmaz'ı öldüren Erdal V'nin ilk ifadesinde Kanmaz'ı kendisine mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta yaşamını yitirdi.
Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan 60 yaşındaki İsmail Kanmaz, Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'deki büfenin önünde oturduğu sırada, kendisi gibi zabıta memuru olan 36 yaşındaki Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekiler olaya müdahale ederek Erdal V'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Kanmaz, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.
ZANLIDAN MOBBİNG İDDİASI
Şüpheli Erdal V. olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu. Polis merkezine götürülen zanlının, ilk ifadesinde, Kanmaz'ı kendisine mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
Bu arada, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, Erdal V'nin mesai arkadaşını sırtından birkaç kez bıçaklaması ve araya girenlerin saldırganı etkisiz hale getirmesi yer alıyor.