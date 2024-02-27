Antalya'da bir zabıta, kendisine mobbing uyguladığını iddia ettiği mesai arkadaşını öldürdü

Antalya'da, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta memuru İsmail Kanmaz hayatını kaybetti. Kanmaz'ı öldüren Erdal V'nin ilk ifadesinde Kanmaz'ı kendisine mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Güncel 27.02.2024 16:48 Giriş: 27.02.2024 16:48

Güncelleme: 27.02.2024 16:51 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA