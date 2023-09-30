Antalya'da boş arazide bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait cansız bedeni bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, saat 09.00 sırasında Zeytinköy bölgesi Yeşildere Mahallesi'ndeki bir boş arazide yaşandı. Hurdacılık yapılan bir işletmenin duvarının kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı cansız beden üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı.

Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.