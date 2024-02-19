Antalya'da cinayet: Bir erkek 2 yıl önce ayrıldığı kadını katletti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan Banu Uzun isimli kadın, 2 yıl önce ayrıldığı E.A. isimli erkek tarafından tabancayla evinde öldürüldü.

Kadın 19.02.2024 14:18 Giriş: 19.02.2024 14:18

Güncelleme: 19.02.2024 14:27 Kaynak: İHA

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Antalya’da Banu Uzun isimli kadın, ayrıldığı erkek tarafından silahla katledildi. Olay Manavgat'ta Kavaklı Mahallesi 6529 Sokak'ta bir apartmanın zemin kat dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, tek başına yaşayan 40 yaşındaki Banu Uzun’un cansız bedenini buldu. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sonucunda otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Banu Uzun’un boynundan tek kurşunla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Uzun’un cansız bedeni, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, savcının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi. Banu Uzun’un cinayetinin şüphelisi olduğu belirlenen ve 2 yıl önce ayrıldığı E. A, olayda kullandığı tabancayla birlikte cadde üzerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.